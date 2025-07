USA wollen Kiew jetzt Waffen über die NATO liefern

Deutschland will Patriot-Systeme kaufen

Die deutsche Regierung will von den USA zudem Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot kaufen, um sie der Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen. „Ich habe darüber mit Präsident Trump letzten Donnerstag gesprochen und ihn auch gebeten, diese Systeme zu liefern“, sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag bei der Ukraine-Konferenz in Rom. Die Verteidigungsminister würden gerade verhandeln, es gebe noch keine endgültige Entscheidung.