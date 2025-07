Politiker-Pinguin-Action für die Digitalisierung

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) wagten sich im Tiergarten Schönbrunn an eine besondere Challenge: Wie viele Pinguine lassen sich in genau acht Minuten füttern? So lange dauert nämlich die Aktivierung der neuen App ID Austria, die seit 20. Juni 2025 das „Digitale Amt“ ersetzt.