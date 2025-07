Diese Begriffe sollte jeder Football-Fan kennen!

Die Football-Saison biegt in die Zielgerade. Am Wochenende steigen die Halbfinali der AFL. Am Sonntag kommt es da in Graz zum ewigen Schlager zwischen den Giants und den Vienna Vikings. „Hall of Famer“ Christoph Schreiner denkt an die legendären Duelle zurück und erklärte der „Krone“ einige wichtige Begriffe im Sport.