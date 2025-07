Experte: 8 von 10 Waldbränden sind menschengemacht

In Österreich brennt es immer öfter: Bereits über 150 Mal hat es heuer bis Juli gebrannt – doppelt so oft wie im Vorjahr. Was viele nicht wissen: Die meisten Feuer werden vom Menschen verursacht. Wie und Warum? Der Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KfV, Armin Kaltenegger hat die Antworten für uns.