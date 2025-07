Interstellarer Komet ist älter als unsere Sonne

Das Objekt sei erstmals am 1. Juli mit einem speziellen Teleskop in Chile entdeckt worden, als es etwa 670 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt war. Astrophysiker und Koautor Chris Lintott – auch Moderator der BBC-Sendung „The Sky at Night“ – unterstreicht: „Dies ist ein Objekt aus einem Teil der Galaxie, den wir noch nie aus der Nähe gesehen haben.“