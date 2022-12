Schiffe, U-Boot: Putin fährt neue Geschütze auf

Putin kündigt Produktion weiterer Kriegsschiffe an

Putin, der per Videokonferenz an der Einweihung der neuen Geräte teilnahm, kündigte am Donnerstag die Produktion weiterer Schiffe an und rühmte die Fähigkeiten der russischen Marine. Russland werde „den Bau von Schiffen verschiedener Typen beschleunigen und ausweiten und diese mit den modernsten Waffensystemen ausstatten“, sagte der Kreml-Chef.