Stadt Cherson unter massivem russischen Beschuss

Russen verloren mehr als 100.000 Soldaten

Der ukrainische Generalstab gab am Mittwoch via Nachrichtenagentur Ukrinform auch die neuesten Zahlen zu russischen Verlusten heraus. Demnach hat Russland bereits 103.770 Soldaten „verloren“ - angeblich 550 allein am Dienstag. Hinzu kämen u.a. mehr als 3000 zerstörte Panzer und 6000 gepanzerte Fahrzeuge. 283 Kampfjets sowie 267 Hubschrauber sollen abgeschossen worden sein. Die Zahlen lassen sich unabhängig nicht überprüfen.