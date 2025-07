„Gras“ noch im Juli in Österreichs Trafiken

Die in Österreich legalen CBD-Produkte sollen etwa gegen Schmerzen und Schlafstörungen helfen. Bisher waren diese Cannabisblüten nur – weniger stark reguliert – in CBD-Shops erhältlich, was laut Ansicht der Finanz gegen das Tabakgesetz verstieß. Nun ist der Weg endgültig frei für den Verkauf in Trafiken.