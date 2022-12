Euro 7: Auch Elektroautos müssen sauber werden

Beim Reifenabrieb haben E-Autos sogar prinzipbedingte Nachteile gegenüber Verbrennermodellen, weil sie aufgrund der Batterie deutlich schwerer sind. Und hohes Gewicht sorgt für mehr Reibung zwischen Gummi und Straße. Auch beim Bremsen wirken die Kilos negativ; weil das E-Autos aber in 90 Prozent der Fälle mit per Rekuperation via Elektromotor verzögert, dürfte das in der Praxis keine entscheidende Rolle spielen. Zudem verfügen viele E-Mobile nur teilweise über offene Scheibenbremsen, sondern auch über Trommelbremsen mit Gehäuse, in dem sich der Abriebstaub zunächst sammelt.