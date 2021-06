Was muss ich tun, wenn die Bremsen quietschen?

Vor allem in letztgenanntem Fall sollte man schnell in die Werkstatt, denn mit der Verglasung geht ein Verlust an Bremsleistung einher. In diesem Fall hilft nur ein Austausch. Abgefahrene Bremsen quietschen übrigens in der Regel nicht; sie verursachen eher ein dumpfes Schleifgeräusch.