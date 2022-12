So attackiert Innenminister Karner jetzt Kickl

„Krone“:Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) meint, nach Ihrer Veto-Logik müsste auch Ungarn aus dem Schengenraum fliegen. Haben Sie hier einen Denkfehler gemacht?

Gerhard Karner: Wenn man so will, dann hat der Vizekanzler völlig recht. Weil Schengen derzeit an den meisten Ecken, wie etwa Ungarn, Tschechien oder Slowakei, nicht mehr funktioniert. Wenn wir 75.000 illegale Grenzübertritte in einem Jahr im Burgenland haben, dann können wir den Schengenraum nicht erweitern.