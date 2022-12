„Nur Drittel der Asylwerber bleibt in Österreich“

Ihr Koalitionspartner steht im Verdacht, wieder die Wahlkampfkosten überschritten zu haben. Es gibt fast im Monatsrhythmus einen neuen Skandal. Ist das der Regierungspartner, den sich die Grünen verdient haben?

Kogler: Damit so etwas wie Wahlkampfkostenüberschreitungen in Zukunft ganz generell der Riegel vorgeschoben wird, gibt es das neue Parteientransparenzgesetz. Und das ist eines der strengsten in Europa überhaupt. Jetzt kann der Rechnungshof kommen und die Parteikassen umdrehen. Das findet man wohl kaum sonst wo. Das hat auch die ÖVP mitbeschließen wollen, sollen, müssen. Insofern geht in den großen Transparenz-Punkten sehr wohl etwas weiter - auch, wenn natürlich noch viel zu tun ist. Wichtig ist, dass jetzt so viele Dinge aufgeklärt werden wie nie zuvor. Das ist auch deshalb, weil es die Grünen in der Regierung gibt und mit Alma Zadic (Justizministerin, Anm.) die Unabhängigkeit der Justiz täglich geschützt und gestärkt wird. Es tauchen immer wieder Skandale auf, und ich verstehe jeden, den das aufregt, wenn schon wieder ein neuer Chat in der Zeitung steht. Die Dinge, die jetzt auftauchen, die sind in der Zeit vor der Grünen Regierungsbeteiligung passiert. Und damals wurden sie nicht aufgeklärt. Also wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, passiert mehr und es wird nichts aufgeklärt oder wenig. Wenn die Grünen regieren, passiert weniger und wird mehr aufgeklärt. Die Aufklärung gelingt dank Justiz, Rechnungshof, Untersuchungsausschuss, und wir verschärfen laufend die Gesetze. Da tut die ÖVP mit. Gut so.