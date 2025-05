„Mission: Impossible“-Star trotzt Cannes-Dresscode

Pom Klementieff wurde in Québec geboren, wuchs in Frankreich auf und ist spätestens seit ihrer Rolle als Mantis im Marvel Cinematic Universe ein weltweit gefeierter Star. In der „Mission: Impossible“-Reihe spielt sie seit 2023 die gnadenlose Auftragskillerin Paris – eine Figur, die ebenso kompromisslos auftritt wie ihr neuester Red-Carpet-Look.