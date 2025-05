U17-Frauen verpassen WM ++ Sinner besucht Papst

Guido Burgstaller gibt sein Karriere-Ende bekannt, Österreichs U17-Damen-Nationalteam verpasst die Qualifikation zur WM und Lukas Weißhaidinger steigt erst Mitte Juni in die Diamond League ein – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 14. Mai.