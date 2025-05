Paris öffnet im Sommer Schwimmbäder in der Seine

„Alle sollen ab diesem Sommer in der Seine schwimmen können“, zeigte sich Frankreichs Sportministerin Marie Barsacq stolz. Während der Olympischen Spiele im vergangenen Sommer hätten bereits Wettkämpfe in dem Fluss stattfinden können, was gezeigt habe, dass sich Investitionen in bessere Wasserqualität bezahlt gemacht hätten.