Karner: „Derzeit keine Flüchtlinge in Zelten“

Gerhard Karner (ÖVP) ist seit exakt einem Jahr im Amt. Grund genug für den Innenminister, eine erste größere Bilanz zu ziehen. „Vieles wurde umgesetzt“, lobte Karner am Montag bei einer Pressekonferenz. Dazu nannte er etwa Erfolge im Kampf gegen die Schlepperkriminalität. „640 Schlepper konnten im heurigen Jahr festgenommen werden“, verriet Karner. Zwischen Jänner und Ende Oktober gab es 92.000 Asylanträge in Österreich - Tendenz fallend. „Derzeit sind keine Menschen in Zelten untergebracht“, betonte Karner.