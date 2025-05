Hooligans schleusten als Schlepper Hunderte Syrer

Die „Operation Ranger“ von Europol kam Mitte September an der slowenisch-steirischen Grenze ins Rollen. Als ein Staatenloser mit Wurzeln in einem der palästinensischen Groß-Flüchtlingslager im Nahen Osten samt drei Illegalen im Auto einreisen wollte. Mehrere Monate später kann sich der Erfolg des heimischen Bundeskriminalamtes in Kooperation mit den belgischen, polnischen und deutschen Behörden im Kampf gegen die Menschenhändler-Mafia sehen lassen: Insgesamt 15 mutmaßliche Bosse sitzen in mehreren Ländern in Haft.