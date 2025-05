„Sieg über PKK auszurufen, ist mutig“

„Einen endgültigen Sieg über die PKK auszurufen, ist eher mutig“, sagt Anti-Terrorexperte Nicolas Stockhammer im krone.tv-Talk. Man könne noch nicht wissen, ob es neue extremistische Splittergruppen, neue Arme dieser Organisation geben werde, denn auch der IS hat sich aus al-Qaida herausgebildet. Das dürfe man nicht vergessen. „Es ist durchaus wahrscheinlich, dass dies wieder passieren kann“, so der Experte. Denn das Ziel werde nicht ganz verloren gehen. „Durch die aus Sicht der Kurden instabile Lage in Syrien kann sich eine neue Dynamik entfalten. Auch in der Türkei wird man ehemaligen PKK-Leuten nicht mit Freundlichkeit begegnen.“ Mehr dazu und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass PKK-Anhänger ins Exil nach Europa kommen, sehen Sie im Video oben.