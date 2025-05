Influencer filmen eigenen Untergang auf Luxusjacht

Wie NBC News berichtete, geriet eine 19 Meter lange Luxusjacht vom Typ „Tecnomar for Lamborghini 63“ am Samstagnachmittag vor der Küste Floridas in Seenot. An Bord: 32 Personen – allesamt Social-Media-Influencer. Die US-Küstenwache wurde alarmiert, nachdem in das hochmotorisierte Schiff in der Nähe von Monument Island plötzlich Wasser eindrang.