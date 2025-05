KTM holt Lauda-Sohn in die Rennsport-Abteilung

Not macht erfinderisch! Das gilt auch für den insolventen Motorradhersteller KTM. Die Mattighofener holen sich mitten in ihrem Sanierungsverfahren nun einen klingenden Namen mit ins Boot: Lukas Lauda (46), Sohn von Formel-1-Legende Niki, soll in der Rennsport-Abteilung andocken. Im Management wird er künftig unter Sportchef Pit Beirer tatkräftig mithelfen.