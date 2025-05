Optimale Schlafdauer je nach Land unterschiedlich

In einigen Studien wurde bereits gezeigt, dass eine kürzere Schlafdauer mit chronischen Gesundheitsproblemen und psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. „Der starke Zusammenhang zwischen Schlafdauer und Gesundheit wirft die Frage auf, ob Menschen aus Ländern mit kürzerer Schlafdauer möglicherweise einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen als aus Ländern, wo länger geschlafen wird“, schrieb das Forschungsteam um Steven Heine, Professor für Sozial- und Kulturpsychologie an der University of British Columbia in Vancouver (Kanada).