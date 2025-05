Trump: „Putin will, dass ich dabei bin“

US-Außenminister reist an

US-Präsident Donald Trump wusste am Mittwoch nicht, ob Putin kommt. „Er will, dass ich dabei bin. Ich weiß nicht, ob er kommt, wenn ich nicht dabei bin. Wir werden es herausfinden“, sagte er. Trump ist derzeit im Nahen Osten, am Mittwoch brach er von Saudi-Arabien nach Katar auf. Aus den USA werden Außenminister Marco Rubio und die Sondergesandten Steve Witkoff und Keith Kellogg in die Türkei reisen.