2022 Höchststand an illegalen Grenzübertritten

Fast die Hälfte (140.000 bzw. 45 Prozent) aller Migranten in der EU sind über die Westbalkanroute gekommen. Das geht aus Zahlen der EU-Grenzschutzagentur Frontex hervor. Allein im November wurden 27.000 illegale Grenzübertritte verzeichnet, 14.000 davon auf der Westbalkanroute. Das waren doppelt so viele wie im November 2021. Frontex führt den anhaltenden Migrationsdruck auf dieser Route darauf zurück, dass Migranten, die sich in der Region aufhalten, wiederholt versuchen, die Grenze zu überschreiten.