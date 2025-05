Kärntner Gemeinde will Politiker-Gagen streichen

In der Kärntner Gemeinde Bad Eisenkappel wird in einem Antrag die Aufhebung der Entschädigungen für die Vizebürgermeister gefordert. Während die rote Vizechefin dies als Zeichen der Solidarität in finanziell schwierigen Zeiten sieht, ortet der zweite Vize einen Angriff auf die Demokratie.