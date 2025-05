Salma Hayek zeigt auf „SI“-Cover ihre Hammerkurven

Auch mit über 50 darf man noch sexy sein!

Und so schnell wird sie nicht kürzertreten, versprach sie. „Ich könnte in Pension gehen, aber ich möchte diese Zeit nicht verpassen. Ich habe dafür gekämpft, wisst ihr, und ich war Teil davon. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass ein Magazin wie ,Sports Illustrated‘ sagt, dass es in Ordnung, vielleicht sogar cool ist, über 50 zu sein und sich immer noch sexy zu fühlen, und für mich, auch frei zu sein und nicht wegen deines Körpers gehemmt zu sein und ihn verstecken zu wollen.“