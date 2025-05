Erkennen Sie ihn noch? Ihn will Ancelotti im Team

Revival der Kooperation?

Und jetzt also – so zumindest berichten‘s brasilianische Medien – soll‘s das Revival der Kooperation geben. In bekannter Konstellation – Ancelotti als Chef hierarchisch über Kaka –, allerdings in anderer Ausprägung. Kaka, 2017 als Aktiver zurückgetreten, soll Ancelottis Trainerteam verstärken.