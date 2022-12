Kam auf Gegenfahrbahn: Inder (34) rammt zwei Autos

Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagabend im Tiroler Unterland. Ein 34-jähriger Inder geriet in Scheffau (Bezirk Kufstein) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Autos. Die Loferer Straße war in diesem Bereich eineinhalb Stunden lang nur erschwert passierbar.