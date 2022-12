Darum sollten wir nicht nur zu Silvester tanzen

Weg mit den Feiertags-Kilos!

Bei chronischen Schmerzen lockert Tanzen die Muskulatur und löst Verspannungen. Man fühlt sich fitter, weil zahlreiche Muskeln zum Einsatz kommen und gekräftigt werden. Außerdem wird der Gleichgewichtssinn geschult, was Stürzen vorbeugt. Herz-Kreislauf-System und Stoffwechsel kommen in Schwung. Ganz nebenbei verliert man so daher ein paar Kilos, die man sich in der Weihnachtszeit angefuttert hat.