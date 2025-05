Zehnköpfige Entenfamilie saß in Tiefgarage fest

Da bewährte sich der tierliebe Hausbesitzer als echter Retter in der Not. Der ehemalige Feuerwehrkommandant hatte eine ungewöhnliche, aber geniale Idee: Er öffnete kurzerhand seine Wohnung, um die Mutterente mithilfe der Küken in die warmen vier Wände zu locken. Der Plan ging auf – in der Wohnung konnte schließlich auch das letzte Tier vorsichtig eingefangen und sicher untergebracht werden.