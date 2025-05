Pflegerin und Ex-Freund bestahlen betagte Opfer

Angeklagte sprachen von „magic box“

Zwischen August und September schlug das Paar dann in Weiz zu. „Nur der engste Familienkreis wusste von dem Tresor, den die Angeklagten als ,magic box‘ bezeichneten“, schildert die Anklägerin. Weil der Tresor für ihn alleine zu schwer war, brachte der 33-Jährige extra einen Kumpel mit, der offenbar ebenfalls untergetaucht ist. „In einem Waldstück haben sie den Tresor dann geöffnet“, so Ibler. 170.900 Euro an Bargeld und Schmuck befanden sich darin.