Dreijähriger auf Bauernhof von Radlader erfasst

Ein fürchterlicher Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf einem Hof in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Steyr zugetragen. Ein zweijähriger Bub, der am Schoß des Vaters saß und auf einem Radlader mitfuhr, griff unerwartet auf den Hebel der Hydraulik, die sich senkte und seinen vor dem Gefährt radelnden Bruder (3) zu Fall brachte.