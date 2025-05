Aus und vorbei! Erz-Rapidler Burgstaller hört auf

210 Pflichtspiele für Rapid, 26 Länderspiele für Österreich

Burgstaller lief – vor den beiden abschließenden Partien der Bundesliga-Saison 2024/25 – alles in allem in 210 Pflichtspielen für den SK Rapid auf. 70-mal trug er sich als Grün-Weißer in die Torschützenliste ein, am vergangenen Wochenende erstmals auch, nachdem er Ende des Vorjahres bei einer Attacke in der Wiener Innenstadt schwer am Kopf verletzt worden und lange ausgefallen war.