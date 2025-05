Einbrecher mit Notruf-Uhr in die Flucht geschlagen

Der wohl schlimmste Albtraum wurde für eine 88-Jährige in ihrem Eigenheim in Pressbaum (Niederösterreich) wahr. Sie überraschte mitten in der Nacht einen Einbrecher, der die Pensionistin sofort in ihr Schlafzimmer zerrte. Doch der Täter floh, weil die Frau geistesgegenwärtig den Notknopf am Handgelenk drückte.