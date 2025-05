Emissionserhöhung bei Fundermax ist zulässig

Weil der Firma Fundermax in Neudörfl eine Erhöhung der Emissionswerte bei Formaldehyd genehmigt wurde, wandte sich die Grüne Gemeindevorständin Sabine Schügerl mit einer Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht. Jetzt kam die Antwort: Das Gericht wies die Beschwerde als unzulässig zurück und erklärte auch eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof als unzulässig.