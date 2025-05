„Mit Guido Burgstaller Freund fürs Leben gefunden“

Rapid-Sportchef Markus Katzer: „Ich kenne und schätze Guido Burgstaller seit vielen Jahren. Zwei Saisonen durfte ich ihn als damals noch jungen Mitspieler als Teamkollegen beim SK Rapid in unserer Mannschaft haben. Mir hätte kaum etwas Besseres passieren können, als ‘Burgi‘ ein Jahrzehnt später als Kapitän und Leitfigur in meiner neuen Funktion wieder im grün-weißen Team zu wissen. Guido ist ein in allen Belangen enorm wertvoller Teil unserer Gruppe und es ist bezeichnend, dass wir in dieser Saison, die aufgrund des bekannten tätlichen Angriffs für niemanden schwieriger war als für ihn, bislang ungeschlagen bleiben konnten, wenn er in der Starformation stand. Guido war und ist auf und neben dem Platz ein echter Vorzeigeprofi und -mensch. Ich hoffe sehr, dass wir ihn in naher Zukunft in einer anderen Funktion wieder im Kreise des SK Rapid haben werden.“