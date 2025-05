Putin grollt nach Sanktions-Drohung: „Arschgeigen“

Wie hat es der Kreml-Chef mit der Diplomatie?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezweifelt indes, ob Putin überhaupt zu Diplomatie fähig ist. Er wolle in dieser Woche in Istanbul persönlich mit dem Kreml-Chef eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe aushandeln, erklärte Selenskyj am Dienstag vor der Presse. Nur Putin könne eine solche Waffenruhe durchsetzen, denn „absolut alles in Russland“ hänge von ihm ab.