Frau gesteht: Überfall vor Kletterhalle erfunden

Ermittler hatten sofort Zweifel

Ermittler des Landeskriminalamts, Außenstelle Niklasdorf, hatten jedoch schnell Zweifel an den Angaben des mutmaßlichen Opfers. Sie widersprach sich mehrmals, was etwa die Örtlichkeit des Geschehens anbelangte. Und auch die Spuren, die gesichtet wurden, passten nicht zu ihren Angaben. Dennoch herrschte in der Bevölkerung Unsicherheit und Gerüchte von einem sexuellen Übergriff machten die Runde. Also wandte sich die Polizei am 27. Dezember mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.