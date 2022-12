Skiunfälle fordern die Kärntner Einsatzkräfte

Auf Übungswiese gestürzt

Am Nassfeld mussten der Rettungshubschrauber „ARA 3“ einer verunfallten 43-jährigen Urlauberin aus Deutschland zur Hilfe eilen. Die Frau war auf einer Übungswiese gestürzt und zog sich dabei Verletzungen an der rechten Schulter zu. Die 43-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Spittal geflogen.