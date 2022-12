Urlauberauto mit Kindern stürzte am Fernpass ab

Folgenschwerer Unfall am Samstag am Tiroler Fernpass: Ein vollbesetztes niederländisches Urlauberauto kam von der Fahrbahn ab und stürzte zehn Meter über die Böschung in den angrenzenden Wald. Die Mutter und ein Kind zogen sich dabei Verletzungen zu. Die B179 musste kurzzeitig gesperrt werden.