Weltrekord mit fremdem Herzen und fremder Lunge

Wenn er einen neuen Anlauf nimmt, dann auch, um die ihm vom Schicksal in den Weg gelegte Latte noch höher zu überqueren: Siegfried Meschnig! Der 33-jährige Innviertler ist nur dank der vor 24 Jahren erhaltenen Spenderorgane am Leben - hat aber 2023 bei den Transplant World Games in Australien ganz, ganz Großes vor.