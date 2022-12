Bürger dichten Schmäh-Märchen über Ortschef

Wir hätten beim Aufbau geholfen, uns an den Kosten beteiligt.“ Josef Kendler ist bitter enttäuscht. Der Hotelier kämpfte bis zuletzt darum, dass es in St. Gilgen auch in diesem Winter einen Eislaufplatz gibt. Er wandte sich mit einem Antrag an die Gemeindevertretung – bei der jüngsten Sitzung schmetterte die Ortspolitik diesen ab. „Unverständlich, die Eisstockbahn gibt es ja auch in diesem Winter“, sagt Kendler.