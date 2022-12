Ein Fest der großen Liebe für Tartarotti und Aloi

Aber dann funkte es doch

Das änderte sich Ende August. Da funkte es nämlich wirklich, seither sind die beiden ein fast unzertrennliches Paar. „Jetzt ist es dafür umso schöner für uns“, freut sich Sandra. Sie wohnt in Heerbrugg in der Schweiz und arbeitet als Teamleiterin bei einer Firma im benachbarten Sennwald. Johannes lebt in Dornbirn. „Die verschiedenen Wohnorte existieren aber eigentlich nur noch am Papier“, lacht die Mittelfeldspielerin, die sich gerade von ihrer dritten Kreuzband-OP erholt, „wir sind mittlerweile so gut wie jeden Tag zusammen!“