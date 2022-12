Irgendwer ist auch am Heiligen Abend da

Bischof bei den Obdachlosen

In der Wohnungslosentagesstätte gibt es heute (11 Uhr) die Weihnachtsfeier mit einem von Bischof Josef Marketz gehaltenen Gottesdienst, einem warmen Essen und kleinen Geschenken. „Rund 70 Menschen kommen da bei uns vorbei, nach derzeitigem Stand werden 28 am Heiligen Abend in der Notschlafstelle bleiben“, erzählt Ogris. Eine Weihnachtsfeier für Bedürftige mit Essen, Musik und Geschenken gibt es heute ab 11 Uhr auch in der „Westbahnhoffnung“ in Villach.