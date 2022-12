Weihnachtsstress für Paketzusteller bis Februar

Was muss vor dem Aufgeben des Pakets beachtet werden, wenn online bestellte Ware wieder zurückgeschickt werden soll? Markus Leitgeb, Sprecher der Österreichischen Post AG, verweist in diesem Zusammenhang auf zwei Faustregeln:

Einerseits sollte das Versand- beziehungsweise Retour-Label an der Vorderseite des Pakets sichtbar und so angebracht sein, dass es sich nicht ablöst. Achtung: Beim Verschließen kein Paketband über das Label kleben.

Andererseits sollte der Inhalt entsprechend sicher verpackt sein und gegebenen falls mit Füllmaterial geschützt werden. Während etwa Kleidung in einem Paket etwas Spielraum haben darf und sich bewegen kann, sollten Elektronikgeräte sicher und fest verpackt sein.