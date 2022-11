Rabattjagd sorgt jetzt für Nagelprobe in Allhaming

100 neue Mitarbeiter

Parallel dazu wird im Post-Logistikzentrum in Allhaming der Betrieb noch einmal einen Gang höher geschalten. „Wir haben in den vergangenen Wochen 100 neue Mitarbeiter an Bord geholt, diese Woche kommen noch einmal 50 dazu“, erzählt Andrea Pilz-Kapfinger. Die Linzerin ist Regionalleiterin der Post-Logistikzentren für Oberösterreich und hat mit ihrem Team akribisch die Hochlaufphase des ausgebauten Standorts in Allhaming begleitet. Im August begann die Testphase, Mitte Oktober wurde das Logistikzentrum offiziell eröffnet.