Allhaming schafft nun über 300.000 Pakete pro Tag

Auch in Verkehrsführung wurde investiert

Im Zuge der Erweiterung wurden auch rund drei Millionen Euro in verkehrliche Baumaßnahmen investiert. In Abstimmung mit dem Land Oberösterreich, der Gemeinde Allhaming und der ASFINAG wurden die beiden Kreuzungspunkte der Autobahnanschlussstelle Allhaming mit der Marchtrenker Bundesstraße umgebaut. Spuren wurden verbreitert, es gibt eigene Abbiegespuren, Ampeln und Straßenbeleuchtungen - die Verkehr wird so sicherer und flüssiger.