„,Christlich‘ auf Fahne zu schreiben reicht nicht“

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat deutliche Kritik an der Europapolitik der österreichischen Regierung geübt und auch an die ÖVP eine deutliche Botschaft gerichtet. Juncker wies diesbezüglich darauf hin, dass er als Christdemokrat „mit der ÖVP in der EVP unterwegs“ sei. „Zur ÖVP meine ich: Es reicht nicht, sich das ,Christlich‘ auf die Fahnen zu schreiben, es aber nicht im Herzen zu tragen“, sagte er.