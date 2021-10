Juncker in Wien geehrt, weiß aber nicht warum

„Die Kleinen werden oft unterschätzt“

Er habe sich in Wien und die Menschen sehr schnell verliebt, meinte Juncker und hob die Rolle kleinerer Staaten in der EU hervor: „Die Kleinen werden oft unterschätzt.“ Ein kleiner Floh könne einen großen Löwen zum Wahnsinn treiben. Umgekehrt sei das nicht möglich. Zugleich müssten die Europäer lernen, eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen - noch dazu, wo ihr Anteil an der Weltbevölkerung abnehme.