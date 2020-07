Juncker: Österreichs Haltung „ein grober Fehler“

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in einem Interview einmal mehr sein Unverständnis für Österreichs Position in EU-Budgetfragen ausgedrückt. Er habe Verständnis dafür, dass Regierungen wissen wollten, wo genau die Steuergelder hinfließen, wer angesichts der aktuellen Krisen aber denke, dass Europa nicht mehr Geld brauche, begehe einen „groben Fehler“, so Juncker.