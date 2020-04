Orbans Politik in Ungarn: Juncker rüffelt die EU

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Europäische Union in Hinblick auf die Ausschaltung des Parlaments in Ungarn aufgefordert, die Dinge beim Namen nennen. In einem Interview kritisierte er die bislang „zahnlose“ Antwort der EU auf die Ereignisse in Ungarn. Statt „Wischiwaschi“ brauche es eine „klare Spache“, so Juncker.